30.11 19:12 MIGnews.com

Иорданский принц тайно встретился с президентом Израиля

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В среду израильские СМИ сообщили, что один иорданский принц тайно встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлиным в Лондоне, всего через несколько дней после того, как король Абдулла подтвердил, что отношения между ними были "рекордно низкими".Принц Гази бин Мохаммед, старший советник и посланник короля Иордании Абдулла, был частью делегации высокого уровня, которая встретилась с Ривлином во время рабочего визита в британскую столицу."В ходе встречи обсуждался ряд вопросов», говорится в официальном заявлении администрации президента, в том числе о совместном туристическом проекте под названием "Земля монастырей".В начале этого месяца король Иордании Абдулла совершил поездку по приложению, недавно возвращенному из Израиля - впервые за более чем четверть века земли перешли под контроль Аммана.Израиль получил контроль над общинами Бакра и Аль-Гамр, которые израильтяне называли Нахараим и Цофар, из Иордании сроком на 25 лет в рамках мирного соглашения Вади-Араба, положившего конец военным действиям между двумя странами.Похоже, Израиль ожидал, что Амман возобновит аренду или продаст землю.Неделей ранее на фоне напряженных отношений между двумя странами Иордания заявила, что откажется от просьбы Израиля продлить договор об аренде двух приложений после истечения срока действия предыдущего соглашения в октябре.«Сегодня я также объявляю об истечении срока действия приложений к мирному договору об Аль-Гамре и Бакре и о введении нашего полного суверенитета над каждым дюймом этих земель», - сказал король Абдалла на открытии парламента.В сопровождении своего сына, наследного принца Хусейна и других военных чиновников, король наблюдал, как иорданский флаг был поднят над сельскохозяйственной землей впервые, по крайней мере, за четверть века.«Суверенитет Иордании над своими землями превыше всех других соображений. Бакра и Аль-Гамр всегда были на вершине наших приоритетов. Приложения к мирному договору нашего стремления принять все решения, которые будут служить Иордании и иорданцам", - сказал король.Решение о восстановлении суверенитета над двумя анклавами привело к празднованию в королевстве, где более половины населения имеют палестинское происхождение.