30.11 17:30 MIGnews.com

Тиби предупредил о последствиях "узкого правительства"

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Если бы узкое правительство было сформировано при внешней поддержке арабского блока, один из арабских депутатов был бы убит.Об этом заявил лидер "Объединенного арабского списка" Ахмад Тиби, сообщает интернет на встрече "Шабатарбут" в Рамат а-Шароне.Перед началом мероприятия у здания, где оно должно было пройти, собрались активисты, выступающие против Тиби. Полиция задержала двоих протестующих, готовившихся с древками флагов в руках помешать Тиби войти в здание.