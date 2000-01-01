30.09 13:15 MIGnews.com

ХАМАС: Израиль ответит за преступления против заключенных

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Лидер ХАМАСа Исмаил Хания в понедельник, 30 сентября, предупредил Израиль, что Еврейское Государство несет ответственность за жизнь террориста, который был госпитализирован в критическом состоянии после допроса сотрудниками "Шин Бет"."Сионистские оккупанты заплатят цену за свои преступления против заключенных", – заявил глава правящей террористической группы в Газе.На выходных служба безопасности Шин Бет объявила об аресте трех палестинцев, подозреваемых в совершении теракта в прошлом месяце у природного источника за пределами поселения Долев на Западном берегу. В результате атаки погибла 17-летняя израильтянка Рина Шнерба, а ее отец и брат получили ранения. Самер Арбид, предполагаемый глава группы, был госпитализирован в субботу в критическом состоянии после допроса, проведенного "Шин Бет"."Мы никогда не оставим наших заключенных. Мы никогда не оставим их как трофеи для сионистского садизма, и они не будут надолго оставаться за решеткой оккупации", – сказал Хания за пределами штаб-квартиры Красного Креста в Газе, согласно новостному сайту Уолла.Угрозы Хании последовали вслед за угрозами террористической группы "Народный фронт освобождения Палестины", которая, по словам израильских властей, связана с террористами. Адвокаты Арбида призвали провести международное расследование инцидента, которое должно быть осуществлено Организацией Объединенных Наций и Международным Красным Крестом.Арбид был арестован в начале этого месяца, а затем освобожден из-за отсутствия доказательств против него. В среду его снова задержали. "Шин Бет" получил юридическое разрешение на применение "чрезвычайных мер" при допросе Арбида, сообщил журналистам источник в субботу.