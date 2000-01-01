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Нетаниягу призывает мир помочь Ирану | Фото:30.07 09:44   MIGnews.com

Нетаниягу призывает мир помочь иранцам

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в воскресенье вечером опубликовал англоязычный видеоролик в социальных сетях, призывающий мир помочь иранцам улучшить свою жизнь, защищаясь от режима, который "ущемляет их права и достоинство".

Об этом в понедельник, 30 июля сообщает The Times of Israel.

В видеоролике Нетаниягу обращается к пользователям и рассказывает историю о выдуманной 15-летней девочке по имени Фатем.

Премьер рассказывает, что у нее нехватка воды, электричества, она не может снять головной убор за пределами дома, а также, что ее школа закрыта из-за загрязнения воздуха.

"Она останавливается в своей любимой пекарне, чтобы съесть пирожное, но тут вдруг на улицах города начинаются массовые протесты. Она выходит из здания и видит, что неподалеку начался пожар. Однако пожарные не могут позволить себе надлежащие оборудование для тушения пожаров", - продолжил Нетаниягу.

По его словам, девочка находится в отчаянии, она не может понять, почему в ее стране все рушится.

Она не может найти ответы на эти вопросы в социальных сетях, потому что Facebook Twitter запрещены в стране.

Прочитав статью в газете, Фатем узнает, куда деваются деньги из бюджета страны. Выясняется, что миллионы впустую траться на армию Ирана, ядерное оружие и на войну в Йемене.

Завершая свое выступление, Нетаниягу отмечает, что хоть и Фатем – это выдуманная девочка, это история "миллионов иранцев".

"Если вы хотите мира, помогите Фатеме", - говорит Нетаниягу своей видео-аудитории. "Помогите народу Ирана поднять свой голос против режима, который угнетает их и лишает их всех радостей жизни, достоинства, процветания и уважения".


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