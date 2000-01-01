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30.07 19:57   MIGnews.com

Фридман посетил семью жертвы теракта в Адаме

Посол США в Израиле Дэвид Фридман посетил семью жертвы теракта в Адаме Йотама Овадия. При встрече с родственниками 31-летнего израильтянина, дипломат выразил свои соболезнования по поводу случившегося.

"Мое сердце разрывается. Молодая мать осталась одна с двумя детьми, а родители потеряли своего единственного сына. Никакие слова не опишут все зло и варварство этого террористического акта", – заявил Фридман.

Отметим, это первый визит американского посла в семьи погибших от террора в Самарии.

На прошлой неделе, террорист с ножом напал на местных жителей. Жертвой теракта стал молодой израильтянин. Еще два человека получили ранения. Террорист был застрелен один из пострадавших.


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