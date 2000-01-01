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Тамими призывает палестинский народ противостоять Израилю | Фото:30.07 16:09   MIGnews.com

Тамими призывает палестинцев противостоять Израилю

Юная активистка Ахед Тамими, которую только вчера выпустили из израильской тюрьмы, не намерена останавливаться и снова призвала палестинский народ продолжить сопротивляться израильской "оккупации".

Об этом в понедельник, 30 июля сообщает The Jerusalem Post.

"Сила с народом, и люди решат свою судьбу и свое будущее!", - заявила Тамими, выступая перед толпой журналистов. – "Наше сопротивление будет продолжаться!".

По словам 17-летней бунтарки, международная поддержка играет очень важную роль для палестинцев, особенно в том, что касается изоляции израильского правительства и введения санкций против Израиля.

После освобождения Тамими посетила могилу бывшего президента Палестинской администрации Ясира Арафата , где она возложила венок и поцеловала его каменную могилу.

Напомним, лидер ПА Махмуд Аббас встретился с Тамими вскоре после ее освобождения из тюрьмы.

Абу-Мазен встретил ее как героиню, заявив, что Тамими является "образцом палестинской борьбы за свободу и независимость".


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