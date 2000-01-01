30.07 16:09 MIGnews.com
Тамими призывает палестинцев противостоять Израилю
Юная активистка Ахед Тамими, которую только вчера выпустили из израильской тюрьмы, не намерена останавливаться и снова призвала палестинский народ продолжить сопротивляться израильской "оккупации".
Об этом в понедельник, 30 июля сообщает The Jerusalem Post
.
"Сила с народом, и люди решат свою судьбу и свое будущее!", - заявила Тамими, выступая перед толпой журналистов. – "Наше сопротивление будет продолжаться!".
По словам 17-летней бунтарки, международная поддержка играет очень важную роль для палестинцев, особенно в том, что касается изоляции израильского правительства и введения санкций против Израиля.
После освобождения Тамими посетила могилу бывшего президента Палестинской администрации Ясира Арафата , где она возложила венок и поцеловала его каменную могилу.
Напомним
, лидер ПА Махмуд Аббас встретился с Тамими вскоре после ее освобождения из тюрьмы.
Абу-Мазен встретил ее как героиню, заявив, что Тамими является "образцом палестинской борьбы за свободу и независимость".
Поделиться
Все по теме
Комментарии