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Израиль выдворяет художников, нарисовавших портрет Тамими | Фото:30.07 12:47   MIGnews.com

Израиль выдворяет художников, нарисовавших портрет Тамими

Двух итальянских художников, арестованных за граффити с изображением Ахед Тамими, высылают из Израиля.

Об этом в понедельник, 30 июля сообщает The Times of Israel.

Отметим, что уличные художники нарисовали громадный потртет 17-летней активистки на бетонной стене в районе Бейт-Лехема, разделяющей Палестинскую автономию от Израиля.

По данным издания, им предъявлено обвинение в вандализме и порче государственного имущества.

Власти решили "отменить свои временные визы и разрешить им покинуть страну в течение 72 часов", - говорится в заявлении полиции.

Согласно информации издания, министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези заявил в воскресенье вечером, что "с облегчением узнал о скором возвращении на родину итальянских граждан".

Напомним, палестинская бунтарка Ахед Тамими была освобождена вместе со своей матерью Нариман из израильской тюрьмы после восьми месяцев заключения вчера утром.

Тамими была признана виновной в нападении и подстрекательстве. Она признала свою вину и согласилась на наказание в виде тюремного заключения и штрафа на 5 тыс. шекелей.


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