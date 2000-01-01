30.07 12:47 MIGnews.com
Израиль выдворяет художников, нарисовавших портрет Тамими
Двух итальянских художников, арестованных за граффити с изображением Ахед Тамими, высылают из Израиля.
Об этом в понедельник, 30 июля сообщает The Times of Israel
.
Отметим
, что уличные художники нарисовали громадный потртет 17-летней активистки на бетонной стене в районе Бейт-Лехема, разделяющей Палестинскую автономию от Израиля.
По данным издания, им предъявлено обвинение в вандализме и порче государственного имущества.
Власти решили "отменить свои временные визы и разрешить им покинуть страну в течение 72 часов", - говорится в заявлении полиции.
Согласно информации издания, министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези заявил в воскресенье вечером, что "с облегчением узнал о скором возвращении на родину итальянских граждан".
Напомним
, палестинская бунтарка Ахед Тамими была освобождена вместе со своей матерью Нариман из израильской тюрьмы после восьми месяцев заключения вчера утром.
Тамими была признана виновной в нападении и подстрекательстве. Она признала свою вину и согласилась на наказание в виде тюремного заключения и штрафа на 5 тыс. шекелей.
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