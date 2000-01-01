В Ливане военнослужащего подозревают в связях с Израилем
Ливанская военная полиция арестовала высокопоставленного военного офицера Ливана по подозрению в сотрудничестве с Израилем.
Об этом в понедельник, 30 июля сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на ливанскую газету Al-Akhbar.
По данным издания, военнослужащий подозревается в освобождении ливанских задержанных в обмен на крупные суммы денег. Кроме того, по подозрению в членстве в офицерской камере были арестованы дополнительные офицеры, сообщили источники, связанные с "Хизбаллой".
Уточняется, что офицер содержался в ливанской тюрьме Риханьи.
Согласно информации издания, ливанская военная разведка сначала расследовала это дело как часть дела о коррупции.
Однако после детального расследования стало ясно, что офицер с инициалами AD, выпустил задержанных, которые были вызваны на допрос из-за их предполагаемого сотрудничества с Израилем.
Газета пишет, что после допроса ливанского военнослужащего освободили, чтобы следить за его передвижениями и собирать дополнительные доказательства.
В ходе расследования также были арестованы женщина и четверо мужчин, все из которых имели связи с АД. Во время допроса трое задержанных, которые были связаны друг с другом, были освобождены. Однако AD и два оставшихся задержанных - мужчина и женщина - остаются под стражей.