30.07 11:56 MIGnews.com

Зуаби: солдаты избили членов флотилии свободы

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Член Кнессета Ханин Зуаби сообщила об “издевательствах” израильских военных над членами задержанной вчера у берегов Газы “флотилии свободы”.Зуаби заявила: “Мне стало известно, что по крайней мере некоторые члены Флотилии Свободы были избиты после того, как потребовали вернуть им личные вещи. Им также не позволили встретиться с адвокатом Габи Ласки, в нарушение законов”.Зуаби добавила: “Я очень надеюсь, что следующий корабль флотилии достигнет берегов Газы и безопасно пришвартуется. Потрясающе, что криминальная блокада Газы продолжается и в международных водах армией, которой командуют пираты, и никто среди сионистской публики не считает это проблемой”.