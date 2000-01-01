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Зуаби: солдаты избили членов флотилии свободы 30.07 11:56   MIGnews.com

Зуаби: солдаты избили членов флотилии свободы

Член Кнессета Ханин Зуаби сообщила об “издевательствах” израильских военных над членами задержанной вчера у берегов Газы “флотилии свободы”.

Зуаби заявила: “Мне стало известно, что по крайней мере некоторые члены Флотилии Свободы были избиты после того, как потребовали вернуть им личные вещи. Им также не позволили встретиться с адвокатом Габи Ласки, в нарушение законов”.

Зуаби добавила: “Я очень надеюсь, что следующий корабль флотилии достигнет берегов Газы и безопасно пришвартуется. Потрясающе, что криминальная блокада Газы продолжается и в международных водах армией, которой командуют пираты, и никто среди сионистской публики не считает это проблемой”.


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