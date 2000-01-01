Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Младенов назвал переговоры в Каире `позитивными` | Фото:30.07 10:45   MIGnews.com

Младенов назвал переговоры в Каире "позитивными"

Посланник Организации Объединенных Наций по ближневосточному миру встретился в воскресенье с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри и другими официальными лицами, чтобы обсудить пути смягчения напряженности между Израилем и палестинцами, облегчение гуманитарной ситуации в Газе и возрождение долговременного мирного процесса.

Об этом в понедельник, 30 июля сообщает The Times of Israel.

После встреч в Каире Николай Младенов назвал переговорах о перспективах мира между Израилем и палестинцами "позитивними".

"День встречс должностными лицами Египта прошел эффективно. Мы обсудили пути деэскалации ситуации в Газе, решение всех гуманитарных вопросов и поддержку процесса примирения в Египте", - написал он на своей странице в Twitter. "Дьявол всегда в деталях, но мы движемся вперед в интересах мира".



Напомним, представители ФАТХ, правящей партии Палестинской Автономии, прибыли вчера в Каир для переговоров с египетскими чиновниками.

Вместе с ними в столицу Египта прибыл и Младенов, который также заинтересованный в предотвращении войны между представителями палестинского народа.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:56
Зуаби: солдаты избили членов флотилии свободы
11:28
Самый знаменитый израильский историк бойкотирует Израиль
11:26
Жертв калифорнийских лесных пожаров становится все больше
11:11
ЦАХАЛ задержал четырех палестинских журналистов
11:02
Индия лишила 4 миллиона мусульман гражданства
10:34
В Катаре закончились переговоры Талибана и США
10:08
На берегу Кинерета обнаружены тела двоих ранее пропавших
09:44
Нетаниягу призывает мир помочь иранцам
09:32
Президент Венесуэлы обвиняется в хищении более $1 миллиарда
09:05
Либерман пообещал раненому солдату дать "ответ" ХАМАСу
08:44
Писатели осудили закон о национальном характере Израиля
08:33
Почему Ливан утопил танки в море
08:29
Германия может ввести ограничение на правление канцлера
08:07
Репатрианты из Эфиопии устроили протесты в Иерусалиме
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus