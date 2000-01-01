Посланник Организации Объединенных Наций по ближневосточному миру встретился в воскресенье с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри и другими официальными лицами, чтобы обсудить пути смягчения напряженности между Израилем и палестинцами, облегчение гуманитарной ситуации в Газе и возрождение долговременного мирного процесса.
После встреч в Каире Николай Младенов назвал переговорах о перспективах мира между Израилем и палестинцами "позитивними".
"День встречс должностными лицами Египта прошел эффективно. Мы обсудили пути деэскалации ситуации в Газе, решение всех гуманитарных вопросов и поддержку процесса примирения в Египте", - написал он на своей странице в Twitter. "Дьявол всегда в деталях, но мы движемся вперед в интересах мира".