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Израиль готов дать отпор ХАМАСу 30.06 07:26   MIGnews.com

Израиль готов дать отпор ХАМАСу

Израиль может принять новые санкции против ХАМАСа, включая ограничение поставок топлива и электроэнергии, если на границе не будет вновь тишины. В это же время Израиль готовит военное решение этой проблемы.

В последнее время не менее 15 пожаров в день случились из-за зажигательных воздушных шаров. За прошедшую неделю в израильских городах на границе с Газой вспыхнуло 100 пожаров, однако ЦАХАЛ воздержался от ответных действий.

В пятницу, 28 июня, вблизи границы с Газой вспыхнуло 14 пожаров, и полицейский сапер обезвредил взрывное устройство, спрятанное в чем-то похожем на книгу и прикрепленное к связке воздушных шаров, которые приземлились на сельскохозяйственном поле.

Кроме того, в еженедельных беспорядках приняли участие 7000 жителей Газы. Один из них бросил зажигательную бомбу в джип ЦАХАЛа, ехавший вблизи южной границы Газы. Никто не пострадал.

В четверг, 27 июня, было зафиксировано 25 пожаров от зажигательных шаров, и еще один воздушный шар приземлился в региональном совете Эшколь. Чудом никто не пострадал.

В среду, 26 июня, было ликвидировано 19 пожаров, в основном в регионе Эшколь.


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