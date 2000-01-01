30.06 14:10 MIGnews.com

Нетаниягу: палестинцы готовы продолжать конфликт любой ценой

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Выступая на утреннем заседании правительства Израиля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прокомментировал региональную ситуацию и конференцию “Мир и Процветание” в Бахрейне.Перед началом заседания правительства премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прокомментировал критику, раздающуюся в его адрес в связи с ситуацией на границе с Газой.Премьер сказал: “Мы понимаем проблемы общин на границе с Газой. На прошлой неделе мы ввели тяжелые санкции против ХАМАСа, включая прекращение поставок топлива. Надо будет - надавим еще сильнее. И советы экспертов-пропагандистов на меня никакого впечатления не производят. Это советы, которые они сами не осуществляли, когда находились на соответствующих должностях. Они также первыми начнут атаковать нас в случае широкомасштабной военной операции, которую нам, возможно, придется провести”.Нетаниягу подчеркнул: "Эти люди будут первыми нас критиковать в случае, если мы будем вынуждены начать масштабную военную кампанию. У меня только один руководящий принцип - обеспечение безопасности Государства Израиль. Мы предпримем шаги в этом направлении после консультаций с силами безопасности".Нетаниягу назвал заявление министра иностранных дел Бахрейна шейха Халифа бин Ахмеда аль-Халифа о том, что “Израиль является государством Ближнего Востока и частью его наследия” “очень важным”.Нетаниягу сказал: “Это - очень важное заявление. Оно - прямой результат нашей политики, которая делает Израиль мощной державой в регионе и набирающей силу мировой державой”.Нетаниягу сообщил, что Израиль постепенно нормализует связи с арабским миром и приветствовал конференцию в Бахрейне, цель которой - улучшение жизни палестинцев. Он отметил, что палестинцы “атаковали конференцию с великой яростью и против собственных интересов”.Говоря об аресте и последовавшем через некоторое время освобождении палестинских участников конференции властями ПА Нетаниягу сказал: “Ясно одно - палестинцы решительно настроены продолжать конфликт любой ценой, включая цену благосостояния самих палестинцев. Это не то, как действует народ, стремящийся к миру”.Нетаниягу подчеркнул: “Мы продолжим работать ради мира с арабскими странами, и это пойдет на благо всех”.