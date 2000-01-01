ФАТХ: Нетаниягу ответственен за "казнь" молодого инвалида
ФАТХ назвал стрельбу в людей с ограниченными возможностями военным преступлением.
Таким образом движение прокомментировало инцидент в Старом городе, в ходе которого был застрелен бойцами МАГАВ палестинец Ияд Аль-Халак.
В частности, ФАТХ возложил полную ответственность за "казнь молодого инвалида" на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.
Между тем, руководство Палестинской автономии потребовало, чтобы тот, кто стрелял в Аль-Халака, предстал перед Международным уголовным судом.
"Сегодня израильские оккупационные силы в Восточном Иерусалиме убили Ияда Аль-Халака, 32-летнего палестинца-инвалида. Это преступление, которое останется безнаказанным, если мир не перестанет относиться к Израилю, как к государству, стоящему выше закона", – прокомментировал в свою очередь генеральный секретарь Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Саеб Эрекат.