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ФАТХ: Нетаниягу ответственен за `казнь` молодого инвалида | Фото:30.05 19:16   MIGnews.com

ФАТХ: Нетаниягу ответственен за "казнь" молодого инвалида

ФАТХ назвал стрельбу в людей с ограниченными возможностями военным преступлением.

Таким образом движение прокомментировало инцидент в Старом городе, в ходе которого был застрелен бойцами МАГАВ палестинец Ияд Аль-Халак.

В частности, ФАТХ возложил полную ответственность за "казнь молодого инвалида" на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Между тем, руководство Палестинской автономии потребовало, чтобы тот, кто стрелял в Аль-Халака, предстал перед Международным уголовным судом.

"Сегодня израильские оккупационные силы в Восточном Иерусалиме убили Ияда Аль-Халака, 32-летнего палестинца-инвалида. Это преступление, которое останется безнаказанным, если мир не перестанет относиться к Израилю, как к государству, стоящему выше закона", – прокомментировал в свою очередь генеральный секретарь Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Саеб Эрекат.


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