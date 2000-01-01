Тиби: убийство палестинца в Иерусалиме должно быть наказано
Депутат Кнессета Ахмед Тиби из "Объединенного Арабского Списка" назвал инцидент в Старом городе, в ходе которого был застрелен палестинец Ияд Аль-Халак, серьезным преступлением.
Об этом сообщает Walla.
Тиби отметил, что бойцы МАГАВ должны быть сурово наказаны. Представитель "Объединенного списка" во время визита к семье Аль-Халака отметил, что полиция до сих пор не "представила ни одного видео" с места происшествия.
Этот факт показался Тиби странным, в связи с чем он потребовал немедленно "обнародовать записи с камер видеонаблюдения".
В свою очередь, лидер "Объединенного Арабского Списка" Айман Уда принес семье убитого соболезнования и пообещал сделать все, "чтобы виновных полицейских не отмазали".