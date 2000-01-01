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Тиби: убийство палестинца в Иерусалиме должно быть наказано | Фото:30.05 18:15   MIGnews.com

Тиби: убийство палестинца в Иерусалиме должно быть наказано

Депутат Кнессета Ахмед Тиби из "Объединенного Арабского Списка" назвал инцидент в Старом городе, в ходе которого был застрелен палестинец Ияд Аль-Халак, серьезным преступлением.

Об этом сообщает Walla.

Тиби отметил, что бойцы МАГАВ должны быть сурово наказаны. Представитель "Объединенного списка" во время визита к семье Аль-Халака отметил, что полиция до сих пор не "представила ни одного видео" с места происшествия.

Этот факт показался Тиби странным, в связи с чем он потребовал немедленно "обнародовать записи с камер видеонаблюдения".

В свою очередь, лидер "Объединенного Арабского Списка" Айман Уда принес семье убитого соболезнования и пообещал сделать все, "чтобы виновных полицейских не отмазали".


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