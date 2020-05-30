30.05 17:33 MIGnews.com

Палестинцы бойкотируют аккаунты COGAT в соцсетях

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Палестинцы запустили онлайн-кампанию по бойкоту аккаунтов координатора деятельности правительства Израиля на территориях ПА (COGAT) в социальных сетях.Это произошло после того, как председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил о выходе из всех договоров и соглашений с Израилем и Соединенными Штатами Америки, включая сотрудничество в сфере безопасности.Кампания, которая преимущественно ведется против генерал-майора COGAT Камиля Абу Рукуна, получила название: "Вы либо со мной, либо с Munasseq (координатор с арабского, - ред.)".В ее рамках палестинцам настоятельно рекомендуется отписаться от аккаунтов координатора.Отметим, что COGAT занимается координацией гражданских вопросов на территории ПА. Аккаунты координатора в социальных сетях в основном используются для информирования палестинцев о различных видах деятельности, в числе которых – выдача разрешений на въезд в Израиль для рабочих и торговцев.А в последнее время координатор также информировал жителей ПА о пандемии коронавируса COVID-19.