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Палестинцы бойкотируют аккаунты COGAT в соцсетях | Фото:30.05 17:33   MIGnews.com

Палестинцы бойкотируют аккаунты COGAT в соцсетях

Палестинцы запустили онлайн-кампанию по бойкоту аккаунтов координатора деятельности правительства Израиля на территориях ПА (COGAT) в социальных сетях.

Это произошло после того, как председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил о выходе из всех договоров и соглашений с Израилем и Соединенными Штатами Америки, включая сотрудничество в сфере безопасности.

Кампания, которая преимущественно ведется против генерал-майора COGAT Камиля Абу Рукуна, получила название: "Вы либо со мной, либо с Munasseq (координатор с арабского, - ред.)".

В ее рамках палестинцам настоятельно рекомендуется отписаться от аккаунтов координатора.

Отметим, что COGAT занимается координацией гражданских вопросов на территории ПА. Аккаунты координатора в социальных сетях в основном используются для информирования палестинцев о различных видах деятельности, в числе которых – выдача разрешений на въезд в Израиль для рабочих и торговцев.

А в последнее время координатор также информировал жителей ПА о пандемии коронавируса COVID-19.


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