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Убийство палестинца в Иерусалиме: ХАМАС угрожает интифадой | Фото:30.05 15:42   MIGnews.com

Убийство палестинца в Иерусалиме: ХАМАС угрожает интифадой

ХАМАС призвал к интифаде из-за убийства палестинца Ияда Аль-Халака бойцами МАГАВ в Старом городе.

Об этом днем, 30 мая, сообщили израильские СМИ.

По словам представителей ХАМАСа, "казнь" палестинца с особыми потребностями является "доказательством преступлений" Израиля, а это, в свою очередь, послужит "топливом для костра" восстания.

"Ответом палестинцев должны стать действия против оккупантов и продолжительная интифада. Стремящиеся к нормализации с Израилем будут нести ответственность за палестинскую кровь", – сказано в заявлении.

Напомним, что утром, 30 мая, сотрудники МАГАВ заподозрили, что молодой араб в Старом городе несет в руках оружие. Когда они хотели его задержать, палестинец побежал, игнорируя приказ остановиться.

В ответ, пограничники застрелили его. Как позже стало известно, убитый оказался человеком с ограниченными возможностями, проходивший курс реабилитации в центре Элвина.


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