Убийство палестинца в Иерусалиме: ХАМАС угрожает интифадой
ХАМАС призвал к интифаде из-за убийства палестинца Ияда Аль-Халака бойцами МАГАВ в Старом городе.
Об этом днем, 30 мая, сообщили израильские СМИ.
По словам представителей ХАМАСа, "казнь" палестинца с особыми потребностями является "доказательством преступлений" Израиля, а это, в свою очередь, послужит "топливом для костра" восстания.
"Ответом палестинцев должны стать действия против оккупантов и продолжительная интифада. Стремящиеся к нормализации с Израилем будут нести ответственность за палестинскую кровь", – сказано в заявлении.
Напомним, что утром, 30 мая, сотрудники МАГАВ заподозрили, что молодой араб в Старом городе несет в руках оружие. Когда они хотели его задержать, палестинец побежал, игнорируя приказ остановиться.
В ответ, пограничники застрелили его. Как позже стало известно, убитый оказался человеком с ограниченными возможностями, проходивший курс реабилитации в центре Элвина.