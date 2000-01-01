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ХАМАС запретил ПА `подстрекательство` 30.05 19:44   MIGnews.com

ХАМАС запретил ПА "подстрекательство"

Подконтрольные ХАМАС министерства информации и внутренних дел приняли решение запретить распространение ежедневной газеты Палестинской администрации «Аль-Хайят аль-Джадида» в Газе. Объясняется это тем, что данное издание «подстрекает и разжигает недовольство» среди палестинцев.

Один из высокопоставленных сотрудников ХАМАС обвинил издательство ежедневной газеты в нарушении нескольких законов Палестинской прессы и публикации. В частности, предъявляются обвинения о нарушении 37 статьи, которая касается профессиональных стандартов и объективности.

Это решение, по-видимому, связано с освещением в газете протестов, которые вспыхнули в Газе в марте из-за экономических трудностей. ХАМАС обвинил Палестинскую автономию и ее правящую партию ФАТХ в поддержке протестов, которые рассматривались как восстание против правителей Газе. ФАТХ также осудила запрет, назвав действия ХАМАСа «ужесточением контроля над СМИ и искажением правды».


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