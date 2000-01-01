30.05 19:13 MIGnews.com
В Хевроне задержали арабку с ножом
Солдаты МАГАВ произвели арест 17-летней палестинки возле пещеры Патриархов в Хевроне. Сообщается, что инцидент произошел в прошлую пятницу, 26 мая. При обыске у арабки нашли кухонный нож.
Предполагается, что молодая девушка планировала с помощью холодного оружия совершить нападение с целью нанесения вреда сотрудникам израильских сил безопасности или мирным жителям.
После того как был обнаружен нож в сумке подозреваемой, палестинка отказалась подчинятся приказам солдат, что в конечном итоге привело к ее аресту для проведения дальнейшего расследования.
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