30.05 19:13 MIGnews.com

В Хевроне задержали арабку с ножом

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Солдаты МАГАВ произвели арест 17-летней палестинки возле пещеры Патриархов в Хевроне. Сообщается, что инцидент произошел в прошлую пятницу, 26 мая. При обыске у арабки нашли кухонный нож.Предполагается, что молодая девушка планировала с помощью холодного оружия совершить нападение с целью нанесения вреда сотрудникам израильских сил безопасности или мирным жителям.После того как был обнаружен нож в сумке подозреваемой, палестинка отказалась подчинятся приказам солдат, что в конечном итоге привело к ее аресту для проведения дальнейшего расследования.