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flickr 30.05 18:44   MIGnews.com

Аббас потратил на террористов $1 млрд. за последние 4 года

За последние четыре года Палестинская автономия выплатила около 4 млрд. шекелей (или $1,2 млрд.) террористам и их семьям. Об этом заявил бывший генеральный директор министерства стратегического планирования и экс-глава исследовательского отдела военной разведки АМАН Йоси Купервассер.

В понедельник, 29 мая, Купервассер отметил в Комитете по иностранным делам и обороне, что, чем дольше палестинский заключенный отбывает наказание в тюрьме, тем больше у них зарплата.

"Любой, кто сидел более 30 лет в тюрьме получает 12 тысяч шекелей в месяц. Когда заключенные выходят на свободу, то они получают грант. Также им обещают трудоустройство на территории ПА. Кроме того, бывшие заключенные получают военное звание, которое определяется в зависимости от того, сколько лет они пребывали в тюрьме", - подчеркнул экс-глава исследовательского отдела военной разведки АМАН.

Также Йоси Купервассер назвал ложью утверждение палестинского руководства о том, что выплаты семьям террористов являются пособием по социальной помощи нуждающимся. По его словам, бюджетные документы ПА "четко указывают на то, что это зарплаты, а не пособия социального обеспечения".

Брифинг, возглавляемый Йоси Купервассером, прошел после визита президента США Дональда Трампа в Израиль и переговоров американского лидера с Абу Мезеном в Бейт-Лехеме. В очередной раз упрекая Аббаса в выплатах террористам, Трамп заявил на совместной пресс-конференции:

"Мир будет обречен на провал в среде, где насилие допускается, финансируется или вознаграждается".

Ранее Второй канал израильского ТВ сообщал, что за закрытыми дверями тональность беседы двух лидеров была совершенно иной.

Президент не просто выразил свое возмущение, а даже накричал на Аббаса из-за его утверждений, будто его партия ФАТХ не участвует в антиизраильском и антисемитском подстрекательстве.

"Вы обманули меня в Вашингтоне", - орал он.

"Вы рассказывали мне о мире, но израильтяне показали мне, как вы лично поддерживаете подстрекательство", - говорил Трамп Аббасу, пока журналисты находились в другой комнате.
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