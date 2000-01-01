30.05 16:02 MIGnews.com

Бывший посол ООН: Трамп не заключит мир между Израилем и ПА

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Бывший посол США в ООН Джон Болтон уверен, что при посредничестве американского лидера Дональда Трампа Израилю и палестинцам не удастся заключить мирное соглашение.В понедельник в интервью газете "Аль-Кудс" экс-постпред заявил:"Трамп - оптимистичный человек и может совершить тот или иной удачный шаг, но условий для урегулирования конфликта нет".Он добавил: "Я не думаю, что решение по принципу "двух государств" все еще может решить этот конфликт. Это не вопрос личностных подходов или меры прилагаемых усилий. Это просто невозможно".Болтон подчеркнул, что урегулировать конфликт по принципу "два государства" международное сообщество пытается уже почти 70 лет, однако все попытки не увенчались успехом за все это время.