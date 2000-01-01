Выступая на встрече с министром иностранных дел Швеции в Рамалле, Штайе сказал, что ПА заинтересована в укреплении национальной экономики и развитии промышленного и сельскохозяйственного секторов с целью создания рабочих мест и снижения уровня безработицы.
"Несмотря на сложную политическую ситуацию и преднамеренную экономическую войну, с которой мы имеем дело, мы никогда не сдадимся и не примем ничего, что не отвечает нашим минимальным законным основным правам", - подчеркнул Штайе.
Он добавил, что ПА будет продолжать выполнять свои обязательства перед семьями шахидов (мучеников) и заключенных и предоставлять им материальную помощь.
В воскресенье Штайе заявил, что руководство ПА намерено пересмотреть свои отношения с Израилем, в том числе на политическом, юридическом, экономическом уровнях и уровне безопасности.
Буквально на прошлой неделе заместитель председателя ПА Махмуд Алул пригрозил, что палестинское руководство "планирует отказаться от признания Израиля и прекратить координацию по вопросам безопасности с оккупационными силами".
"Американская администрация решила обострить ситуацию в регионе после своего решения перенести посольство США в Иерусалим и поощрять израильское поселение, и сегодня существует план по аннексии земли в Иудее и Самарии", - отметил Алул. "Поэтому мы не допустим продолжения существующей ситуации".