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Палестинцы намерены отойти от `израильской оккупации` | Фото:30.04 08:25   MIGnews.com

Палестинцы намерены отойти от "израильской оккупации"

Премьер-министр Палестинской автономии Мохаммад Штайе заявил, что палестинцы готовятся к постепенному отходу от "израильской оккупации".

Об этом во вторник, 30 апреля сообщает Arutz Sheva.

Выступая на встрече с министром иностранных дел Швеции в Рамалле, Штайе сказал, что ПА заинтересована в укреплении национальной экономики и развитии промышленного и сельскохозяйственного секторов с целью создания рабочих мест и снижения уровня безработицы.

"Несмотря на сложную политическую ситуацию и преднамеренную экономическую войну, с которой мы имеем дело, мы никогда не сдадимся и не примем ничего, что не отвечает нашим минимальным законным основным правам", - подчеркнул Штайе.

Он добавил, что ПА будет продолжать выполнять свои обязательства перед семьями шахидов (мучеников) и заключенных и предоставлять им материальную помощь.

В воскресенье Штайе заявил, что руководство ПА намерено пересмотреть свои отношения с Израилем, в том числе на политическом, юридическом, экономическом уровнях и уровне безопасности.

Буквально на прошлой неделе заместитель председателя ПА Махмуд Алул пригрозил, что палестинское руководство "планирует отказаться от признания Израиля и прекратить координацию по вопросам безопасности с оккупационными силами".

"Американская администрация решила обострить ситуацию в регионе после своего решения перенести посольство США в Иерусалим и поощрять израильское поселение, и сегодня существует план по аннексии земли в Иудее и Самарии", - отметил Алул. "Поэтому мы не допустим продолжения существующей ситуации".


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