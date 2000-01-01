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Ракета выпущенная ХАМАСом упала перед портом Ашдода 30.04 06:38   MIGnews.com

Ракета выпущенная ХАМАСом упала перед портом Ашдода

12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что ХАМАС провел испытания ракет большого радиуса действия.

Жители юга Израиля слышали серию громких взрывов. Одна из ракет взорвалась в море. По данным портала Debka, ракета упала перед портом Ашдода.

12-й канал сообщил, что ракета упала в пределах израильской морской зоны. Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила факт запуска ракеты. ЦАХАЛ сообщил: “Был зафиксирован запуск ракеты с территории Газы. Ракета не взорвалась на израильской территории, и, по нашей оценке, речь идет об испытаниях, проведенных террористической организацией ХАМАС”.

Между тем,ООН выпустила доклад, в котором сообщается о "спокойствии" на границе Газы и Израиля: "Несмотря на насилие, напряженность между Израилем и ХАМАСом в Газе удалось сдержать, благодаря усилиям Египта, поддержанным ООН и другими партнерами, а также гуманитарной и экономической помощи палестинскому населению".

Debka утверждает, что речь идет о проверке возможностей террористов помешать работе второго по величине порта Израиля. Ракета взорвалась на маршруте захода торговых кораблей в порт к западу от города.

Следует напомнить, что чуть больше месяца назад ХАМАС “по ошибке” запустил две ракеты повышенной точности и дальнего радиуса действия в самое сердце Израиля. На самом деле, речь скорее всего идет о проверке ракетных возможностей ХАМАСа.

Debka предупреждает, что запуск ракет в районе порта Ашдода может оказаться сигналом того, какие сюрпризы готовит Иран в ответ на американские санкции, вступающие в силу 2 мая. Иран будет блокировать не Ормуз или Баб эль-Мандаб, но порт Ашдод и корабли, идущие в Израиль.

Другой израильский порт, Хайфа, находится в зоне поражения ракет “Хизбаллы”, послание Ирана понятно - он в состоянии блокировать два главных морских порта Израиля.

В обоих этих портах расположены базы ВМС ЦАХАЛа, но еще более важен для иранцев тот факт, что порты используются кораблями Шестого Флота США. В Восточном Средиземноморье сегодня находится ударная группа из десяти кораблей Шестого Флота США во главе с авианосцем Abraham Lincoln .


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