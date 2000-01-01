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Иордания и Египет станут посредниками между Израилем и ПА | Фото:30.04 11:28   MIGnews.com

Иордания и Египет станут посредниками между Израилем и ПА

Иордания и Египет намерены стать посредниками между Иерусалимом и Рамаллой в связи с отказом Палестинской администрации принять налоговые дивиденды, собранные Израилем.

Об этом во вторник, 30 апреля сообщает The Times of Israel.

Обе страны вмешались, потому что Соединенные Штаты не могут помочь разрешить растущий финансовый кризис из-за продолжающегося бойкота ПА администрации Трампа по поводу сокращения помощи Вашингтоном и признания Иерусалима столицей Еврейского Государства, пишет газета "Гаарец".

Высокопоставленный представитель ПА заявил газете, что Иордания и Египет, а также Израиль явно заинтересованы в поддержании стабильности в регионе, однако палестинский лидер Махмуд Аббас не пойдет на компромисс по этому вопросу.

"В течение многих лет мы говорили с Израилем и международным сообществом о том факте, что существование Палестинской администрации является важным элементом стабильности на Иудее и Самарии", - сказал чиновник.

"В состоянии коллапса не будет вакуума, и в Израиле очень хорошо знает, кто будет править этим районом. Поэтому Израилю необходимо сделать расчет, иначе Белый дом может оказаться без ПА, когда они представят так называемую "сделку века", - отметил собеседник издания, ссылаясь на предстоящее предложение президента США Дональда Трампа о "мирном плане". "Иордания и Ливан должны будут объяснить, что они намерены делать с палестинцами на их территории".

Стоит отметить, что налоги, которые Израиль собирает и передает в ПА, составляют сотни миллионов шекелей, что составляет более половины ее ежемесячного бюджета.

Согласно информации общественной телекомпании Kan, Израиль недавно пытался перевести в ПА 182 миллиона долларов, но сделка была отклонена.

В понедельник Аббас заявил, что палестинцы не слишком оптимистичны в отношении того, что арабские государства предоставят им систему финансовой безопасности для преодоления затянувшегося финансового кризиса.


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