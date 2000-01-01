Иордания и Египет станут посредниками между Израилем и ПА

Обе страны вмешались, потому что Соединенные Штаты не могут помочь разрешить растущий финансовый кризис из-за продолжающегося бойкота ПА администрации Трампа по поводу сокращения помощи Вашингтоном и признания Иерусалима столицей Еврейского Государства, пишет газета "Гаарец".
Высокопоставленный представитель ПА заявил газете, что Иордания и Египет, а также Израиль явно заинтересованы в поддержании стабильности в регионе, однако палестинский лидер Махмуд Аббас не пойдет на компромисс по этому вопросу.
"В течение многих лет мы говорили с Израилем и международным сообществом о том факте, что существование Палестинской администрации является важным элементом стабильности на Иудее и Самарии", - сказал чиновник.
"В состоянии коллапса не будет вакуума, и в Израиле очень хорошо знает, кто будет править этим районом. Поэтому Израилю необходимо сделать расчет, иначе Белый дом может оказаться без ПА, когда они представят так называемую "сделку века", - отметил собеседник издания, ссылаясь на предстоящее предложение президента США Дональда Трампа о "мирном плане". "Иордания и Ливан должны будут объяснить, что они намерены делать с палестинцами на их территории".
Стоит отметить, что налоги, которые Израиль собирает и передает в ПА, составляют сотни миллионов шекелей, что составляет более половины ее ежемесячного бюджета.
Согласно информации общественной телекомпании Kan, Израиль недавно пытался перевести в ПА 182 миллиона долларов, но сделка была отклонена.
В понедельник Аббас заявил, что палестинцы не слишком оптимистичны в отношении того, что арабские государства предоставят им систему финансовой безопасности для преодоления затянувшегося финансового кризиса.