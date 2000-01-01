30.04 10:20 MIGnews.com

Запуск ракеты прошлой ночью осуществил Исламский джихад

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Военный корреспондент радио Галей ЦАХАЛа Цахи Дабуш сообщает, что ракета, взорвавшаяся прошлой ночью напротив порта Ашдода была выпущена террористической организацией Исламский джихад.ЦАХАЛ определил, что за запуском стоит Исламский джихад и назвал человека, под командованием которого осуществлена операция - командир северного Исламского джихада в северной части газы, Бахаа Абу а-Ата.ЦАХАЛ, после ночного обстрела, принял решение ограничить рыболовную зону Газы шестью морскими милями.