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Запуск ракеты прошлой ночью осуществил Исламский джихад 30.04 10:20   MIGnews.com

Запуск ракеты прошлой ночью осуществил Исламский джихад

Военный корреспондент радио Галей ЦАХАЛа Цахи Дабуш сообщает, что ракета, взорвавшаяся прошлой ночью напротив порта Ашдода была выпущена террористической организацией Исламский джихад.

ЦАХАЛ определил, что за запуском стоит Исламский джихад и назвал человека, под командованием которого осуществлена операция -  командир северного Исламского джихада в северной части газы, Бахаа Абу а-Ата.

ЦАХАЛ, после ночного обстрела, принял решение ограничить рыболовную зону Газы шестью морскими милями.


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