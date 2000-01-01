30.04 08:19 MIGnews.com

В течение часа: три попытки инфильтрации террористов из Газы

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По сообщению радио Галей ЦАХАЛ, минувшей ночью в течение одного часа шесть вооруженных палестинцев пытались проникнуть из Газы на израильскую территорию.В первом случае два вооруженных палестинца пересекли границу и были встречены огнем ЦАХАЛа. Один убит на месте, второй ранен и арестован. Спустя некоторое время после этого два палестинца преодолели заграждения на границе с Газой и атаковали солдат ЦАХАЛа, бросая в них самодельные взрывные устройства. Они были убиты на месте. После этого еще два палестинца вырезали дыры в ограждении из колючей проволоки и пробрались на израильскую территорию. Оба были арестованы ЦАХАЛем.Во всех трех случаях армия не сочла нужным поднимать тревогу и предупреждать об опасности жителей населенных пунктов, граничащих с Газой.