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В течение часа: три попытки инфильтрации террористов из Газы 30.04 08:19   MIGnews.com

В течение часа: три попытки инфильтрации террористов из Газы

По сообщению радио Галей ЦАХАЛ, минувшей ночью в течение одного часа шесть вооруженных палестинцев пытались проникнуть из Газы на израильскую территорию.

В первом случае два вооруженных палестинца пересекли границу и были встречены огнем ЦАХАЛа. Один убит на месте, второй ранен и арестован. Спустя некоторое время после этого два палестинца преодолели заграждения на границе с Газой и атаковали солдат ЦАХАЛа, бросая в них самодельные взрывные устройства. Они были убиты на месте. После этого еще два палестинца вырезали дыры в ограждении из колючей проволоки и пробрались на израильскую территорию. Оба были арестованы ЦАХАЛем.

Во всех трех случаях армия не сочла нужным поднимать тревогу и предупреждать об опасности жителей населенных пунктов, граничащих с Газой.
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