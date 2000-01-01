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В США не исключают признание государственности Палестины | Фото:30.04 15:44   MIGnews.com

В США не исключают признание государственности Палестины

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил сегодня, что резолюция об израильско-палестинском конфликте остается приоритетом для администрации Трампа, несмотря на признание Иерусалима столицей Израиля.

Об этом в понедельник, 30 апреля сообщает The Times of Israel.

В ходе встречи с представителями высшего политического руководства Иордании, Помпео отметил, что вариант разрешения конфликта между израильтянами и палестинцами посредством создания двух независимых государств не исключается.

По его словам, это возможно только в случае согласия с таким вариантом двух сторон конфликта.

Глава Государственного департамента США призвал палестинцев вернуться к давно затянувшимся мирным переговорам с Израилем.

Помпео также не согласился с главой МИД Иордании, назвавшим упомянутый конфликт основным источником дестабилизации в регионе.

Выступая в столице Иордании в Аммане, он добавил, что США полностью поддерживают право Еврейского государства на самозащиту и аболютно не осуждает израильских военнослужащих за приминение силы в отношении участников масштабных палестинских протестов на административной границе с Газой
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