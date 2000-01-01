Замминистра обороны: Если надо, мы стреляем по гражданским
Довольно неоднозначное заявление сделал заместитель министра обороны Авигдора Либермана, признав, что израильские солдаты открывают огонь не только по террористам на т.н. "Марше возвращения", но и по мирным демонстрантам.
"Сейчас это должно быть озвучено. Армия издала четкое руководство стрелять ниже колена. Но часто случается так, что жители Газы, дети, когда слышат выстрелы, падают на землю, после чего в них попадают. Но изданное руководство предельно ясно: стрелять ниже, а не выше колена", - сказал Эли Бен-Дахан в интервью телеканалу i24NEWS, полная версия которого будет показана на этой неделе.
В то же время представитель "Еврейского дома" раввин Бен-Дахан заверил в том, что израильские снайперы открывают огонь только по тем демонстрантам, которые вплотную приближаются к границе и пытаются уничтожить забор безопасности.
"Израиль очень четко заявил: мы не допустим, чтобы хоть один житель Газы пересек границу. И если для этого надо стрелять по гражданским, то по ним расстреляют", - предупредил замглавы оборонного ведомства.