30.04 09:28 MIGnews.com

Шакед: палестинское государство - упущенная возможность

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В интервью второму каналу израильского ТВ министр юстиции Аелет Шакед прокомментировала слухи о том, что США признают единый Иерусалим в качестве столицы Израиля в обмен на воплощение в жизнь формулы “два государства для двух народов”.Шакед сказала: "Я думаю, что это - безнадежная идея, это все равно, что биться головой о стену. Жаль, что они тратят свое время на это. Пропасть между палестинцами и израильтянами слишком велика".Шакед сказала: “Я думаю, что была великая историческая возможность создания палестинского государства, но этого не случилось. Это реальность, я ее не анализирую, я не говорю о том, кто и как воздействовал на американскую администрацию и на президента, но этого не случилось”.