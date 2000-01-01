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YouTube 30.04 21:27   MIGnews.com

Египет призывает США быть более активными в мирном процессе

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал Соединенные Штаты помочь возобновить мирные переговоры между Израилем и палестинцами.

Данное заявление было сделано после того, как состоялась встреча Ас-Сиси с палестинским лидером Махмудом Аббасом в Каире.

Встреча прошла накануне запланированного визита Аббаса в Вашингтон, куда он должен прибыть 3 мая по приглашению президента США Дональда Трампа.

Ожидается, что на повестке дня в Вашингтоне будет стоять вопрос возможности возобновления мирного процесса.

Ас-Сиси подчеркнул важность возвращения США к исполнению ключевой роли в палестино-израильском диалоге.
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