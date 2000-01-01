30.04 21:27 MIGnews.com
Египет призывает США быть более активными в мирном процессе
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал Соединенные Штаты помочь возобновить мирные переговоры между Израилем и палестинцами.
Данное заявление было сделано после того, как состоялась встреча Ас-Сиси с палестинским лидером Махмудом Аббасом в Каире.
Встреча прошла накануне запланированного визита Аббаса в Вашингтон, куда он должен прибыть 3 мая по приглашению президента США Дональда Трампа.
Ожидается, что на повестке дня в Вашингтоне будет стоять вопрос возможности возобновления мирного процесса.
Ас-Сиси подчеркнул важность возвращения США к исполнению ключевой роли в палестино-израильском диалоге.
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