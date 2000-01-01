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Либерман: Семья Давабше не заслуживает компенсации 30.04 14:57   MIGnews.com

Либерман: Семья Давабше не заслуживает компенсации

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что Ахмед Давабше, три члена семьи которого – мать, отец и младший брат – сгорели в результате ночного поджога их дома в арабской деревне Дума в 2015 году, не имеет права на компенсацию со стороны государства.

Так министр и глава НДИ ответил на вопрос члена Кнессета от Объединенного арабского списка Юсефа Джабарина 30 апреля, сообщает "Аруц Шева".

Теперь остальные члены семьи Давабше оценивают свои шансы добиться компенсации от Израиля в судебном порядке.

Джабарин считает, что позиция Либермана "создает дискриминацию на личностном уровне", поскольку еврейские жертвы террора "автоматически имеют право на компенсацию". Напомним, что следствие пришло к выводу, что дом арабской семьи подожгли еврейские экстремисты.

После случившегося премьер-министр Нетаниягу посещал пострадавших и обещал обеспечить их компенсацией.
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