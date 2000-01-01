Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Абу Мазен провалил `тест на мир` Нетаниягу 30.04 11:14   MIGnews.com

Абу Мазен провалил "тест на мир" Нетаниягу

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас полностью отвергает призыв израильского руководства прекратить выплачивать стипендии террористам, заключенным в израильских тюрьмах. Об этом, как сообщает 2-ой канал ИТВ, заявил руководитель "профильного ведомства".

По словам главы Ассоциации палестинских заключенных Иссы Караке, раис и автономия полностью поддерживают палестинских террористов в тюрьмах Израиля.

"Мы продолжим их финансировать. Председатель дал ясно понять, что он полностью их поддерживает", - сказал Караке на 14-ый день голодовки, объявленной более 1000 террористов.

Напомним, что их требования по ряду поблажек достаточно разнообразны – от улучшения медицинского обслуживания до предоставления доступа к телефонной связи.

Таким образом, можно считать, что палестинцы провалили "тест на мир", о котором неделю назад заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.

"Вы хотите мира? Тогда докажите это. Начните противостоять терроризму, прекратите поощрять террор и перестаньте платить террористам", - сказал он в интервью для Шона Хэннити с Fox News.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:02
"Гражданская война в Израиле неизбежна"
10:39
Глава МИД ФРГ сделал невежественное заявление о Холокосте
10:06
Беэр-Шева: похититель смартфона чуть не убил студента
09:46
Место Ле Пен в Нацфронте занял фигурант двух расследований
09:28
Шакед: палестинское государство - упущенная возможность
09:13
Израиль купил у США 13 морских пушек
08:51
Видео: так палестинцы закидывают камнями израильтян
08:11
Беэр-Шева празднует золото
08:00
Главный редактор Исраэль Ха-Йом уволился с работы
07:56
Незаконно пробравшийся в Израиль ливанец считает себя евреем
07:16
Рухани призвал избирателей не голосовать за "авторитаризм"
07:05
Яалона беспокоит Либерман
07:01
Хайфа: в результате аварии погибла женщина
06:19
Американский военный погиб в результате взрыва около Мосула
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus