Абу Мазен провалил "тест на мир" Нетаниягу

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас полностью отвергает призыв израильского руководства прекратить выплачивать стипендии террористам, заключенным в израильских тюрьмах. Об этом, как сообщает 2-ой канал ИТВ, заявил руководитель "профильного ведомства".
По словам главы Ассоциации палестинских заключенных Иссы Караке, раис и автономия полностью поддерживают палестинских террористов в тюрьмах Израиля.
"Мы продолжим их финансировать. Председатель дал ясно понять, что он полностью их поддерживает", - сказал Караке на 14-ый день голодовки, объявленной более 1000 террористов.
Напомним, что их требования по ряду поблажек достаточно разнообразны – от улучшения медицинского обслуживания до предоставления доступа к телефонной связи.
Таким образом, можно считать, что палестинцы провалили "тест на мир", о котором неделю назад заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.
"Вы хотите мира? Тогда докажите это. Начните противостоять терроризму, прекратите поощрять террор и перестаньте платить террористам", - сказал он в интервью для Шона Хэннити с Fox News.