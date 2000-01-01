ХАМАС: протесты продолжатся, пока забор не снесут

Лидер группировки ХАМАС Яхья Синвар присоединился к тысячам демонстрантов "Марша миллионов", которые 30 марта начали многодневный протест на границе с Израилем, и советовал Израилю их не игнорировать.
"Марш возвращения будет продолжаться. Он не прекратится, пока мы не снесем эту пограничную преграду (забор безопасности между Израилем и сектором Газа – ред.)", - заявил он.
По его словам, пятничные протесты "ознаменовали начало нового этапа в палестинской национальной борьбе на пути к освобождению и возвращению" палестинских беженцев и их потомков в Израиль.
"Марш возвращения" подтверждает то, что наш народ не может отказаться ни от единого дюйма земли Палестины. Протесты продолжатся до тех пор, пока палестинцы не вернутся в земли, с которых их изгнали 70 лет назад", - предупредил Яхья Синвар.
Как сообщает 10-ый канал ИТВ, некоторые демонстранты уже начали покидать место столкновений на границе. Как предполагается, они будут ночевать в установленных недалеко от границы палатках. Однако как долго они планируют там оставаться, никто сказать не берется.
В свою очередь, организаторы демонстрации, состоящие из представителей различных палестинских группировок, включая ХАМАС и "Исламский джихад", призвали ООН и Лигу арабских государств учредить международную комиссию по расследованию применения израильской армией "чрезмерной силы" в отношении демонстрантов.