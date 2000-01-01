По солдатам ЦАХАЛа открыли огонь из Газы

Вечером в пятницу солдаты ЦАХАЛа попали под обстрел со стороны сектора Газа. Инцидент произошел в районе северной части анклава – два террориста проникли через забор безопасности и открыли огонь по израильским военнослужащим. Среди израильтян пострадавших нет.
В ответ по ним также был открыт огонь, однако не сообщается, попали ли по нарушителям или удалось ли их задержать.
После случившегося израильская артиллерия и ВВС нанесли серию ударов по трем близлежащим объектам террористической инфраструктуры ХАМАСа, как организации отвечающей за сектор Газа.
О пострадавших либо об уничтоженных объектах не сообщается.
"Этот обстрел является еще одним доказательством того, что террористические группировки сектора Газа используют эти беспорядки для маскировки террора. Кроме того, военнослужащие ЦАХАЛа открыли огонь по подозреваемым, которые проникли из сектора Газа на израильскую территорию через забор безопасности. ХАМАС несет ответственность за беспорядки и все происходящее под его юрисдикцией. ЦАХАЛ не позволит забору безопасности превратиться в зону террора", - заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля.