30.03 19:46 MIGnews.com

ЦАХАЛ готов к любым сценариям на границе

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В Армии обороны Израиля не ждут скорого окончания эскалации насилия на границе с сектором Газа, поэтому после наступления темноты было решено оставить контингент рядом с развернувшимся палаточным городком."Мы готовы к любому сценарию", - цитируют израильские СМИ источник в ЦАХАЛе.Он пояснил, что на данный момент военные допускают, что демонстранты могут предпринять попытки пересечь границу, прицепить к пограничному забору взрывное устройство или открыть ракетный огонь по израильским позициям.На данный момент число демонстрантов, погибших в результате эскалации, достигло 12 человек, количество пострадавших перевалило за 1000.Пресс-секретарь ЦАХАЛе поддержала применение солдатами боевых патронов, утверждая, что все убитые были мужчинами в возрасте от 18 до 30 лет, которые пытались повредить забор безопасности. При этом среди убитых были и члены ХАМАСа."Офицеры очень, очень, очень серьезно подходят к решению открывать огонь или нет", - добавила она.