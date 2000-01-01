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ЦАХАЛ готов к любым сценариям на границе | Фото: Israel Defense Forces/Flickr30.03 19:46   MIGnews.com

ЦАХАЛ готов к любым сценариям на границе

В Армии обороны Израиля не ждут скорого окончания эскалации насилия на границе с сектором Газа, поэтому после наступления темноты было решено оставить контингент рядом с развернувшимся палаточным городком.

"Мы готовы к любому сценарию", - цитируют израильские СМИ источник в ЦАХАЛе.

Он пояснил, что на данный момент военные допускают, что демонстранты могут предпринять попытки пересечь границу, прицепить к пограничному забору взрывное устройство или открыть ракетный огонь по израильским позициям.

На данный момент число демонстрантов, погибших в результате эскалации, достигло 12 человек, количество пострадавших перевалило за 1000.

Пресс-секретарь ЦАХАЛе поддержала применение солдатами боевых патронов, утверждая, что все убитые были мужчинами в возрасте от 18 до 30 лет, которые пытались повредить забор безопасности. При этом среди убитых были и члены ХАМАСа.

"Офицеры очень, очень, очень серьезно подходят к решению открывать огонь или нет", - добавила она.
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