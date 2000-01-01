30.03 17:50 MIGnews.com

Число погибших на границе с Газой возросло до 8

מבט נוסף על המתרחש בגבול עם רצועת עזה @SuleimanMas1 pic.twitter.com/FxqTmvcOIw — כאן חדשות (@kann_news) 30 марта 2018 г.

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Согласно информации министерства здравоохранения сектора Газа, количество палестинцев, погибших в результате противозаконных действий на границе сектора Газа с Израилем в ходе так называемого "марша миллионов" достигло 8.Кроме того, сообщается, что состоянием на 17.00 около 1100 протестующих пострадали в результате применения израильскими солдатами слезоточивого газа и резиновых пуль после эскалации насилия на границе. Также сообщается о случаях наличия у пострадавших огнестрельных ранений.Протест сосредоточен на пяти различных участках границы, где участники изначально мирной акции начали бросать в солдат камни, "коктейли Молотова" и жечь шины: Рафиах и Хан-Юнис на юге анклава, лагерь беженцев Эль-Бурейдж и Газа в центре, а также Джабалия на севере. По оценкам палестинских источников, количество демонстрантов достигло 20 тыс. человек. Повсеместно жгут портреты израильского премьера Биньямина Нетаниягу.В ЦАХАЛе эти данные подтвердить не могут, но обвинили ХАМАС в умышленной эскалации, приведя в качестве примера случай, когда с виду 7-летнюю девочку отправили в сторону забора, чтобы спровоцировать солдат. Несмотря на это, провокации удалось избежать и военнослужащие не открыли огонь.В армии утверждают, что огонь открывали по главным зачинщикам беспорядков. Со ссылкой на военные источники 10-ый канал ИТВ сообщает, что некоторые из протестующих пострадали, пытаясь разместить на заборе самодельные взрывные устройства.