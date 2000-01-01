Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Число погибших на границе с Газой возросло до 8 30.03 17:50   MIGnews.com

Число погибших на границе с Газой возросло до 8

Согласно информации министерства здравоохранения сектора Газа, количество палестинцев, погибших в результате противозаконных действий на границе сектора Газа с Израилем в ходе так называемого "марша миллионов" достигло 8.

Кроме того, сообщается, что состоянием на 17.00 около 1100 протестующих пострадали в результате применения израильскими солдатами слезоточивого газа и резиновых пуль после эскалации насилия на границе. Также сообщается о случаях наличия у пострадавших огнестрельных ранений.

Протест сосредоточен на пяти различных участках границы, где участники изначально мирной акции начали бросать в солдат камни, "коктейли Молотова" и жечь шины: Рафиах и Хан-Юнис на юге анклава, лагерь беженцев Эль-Бурейдж и Газа в центре, а также Джабалия на севере. По оценкам палестинских источников, количество демонстрантов достигло 20 тыс. человек. Повсеместно жгут портреты израильского премьера Биньямина Нетаниягу.



В ЦАХАЛе эти данные подтвердить не могут, но обвинили ХАМАС в умышленной эскалации, приведя в качестве примера случай, когда с виду 7-летнюю девочку отправили в сторону забора, чтобы спровоцировать солдат. Несмотря на это, провокации удалось избежать и военнослужащие не открыли огонь.

В армии утверждают, что огонь открывали по главным зачинщикам беспорядков. Со ссылкой на военные источники 10-ый канал ИТВ сообщает, что некоторые из протестующих пострадали, пытаясь разместить на заборе самодельные взрывные устройства.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:20
Борис Джонсон пожелал евреям Песах самеах
18:32
"Мерец" призывает ЦАХАЛ не стрелять
18:11
Долги наши
17:24
Папа Римский: ада нет
17:02
Видео: Ципи Ливни поздравила с Песахом  
16:39
Россия наносит ответный удар
16:14
Ольмерт не желает Нетаниягу оказаться в тюрьме
15:24
"Отца" пирамиды МММ хотят похоронить в космосе
13:53
Компания Tesla отзывает Model S
13:26
Лидер ХАМАСа: это начало "возвращения палестинцев"
13:21
Британия сократит нацзатраты – вводит штрафы за сквозняки
12:50
Турция: жуткая авария с участием автобуса
12:17
Юлия Скрипаль уже ест и пьет
12:17
Палестинцы участвуют в "Марше Миллионов", есть раненные
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus