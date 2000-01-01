30.03 14:25 MIGnews.com
"Марш миллионов": три погибших, десятки раненых
Палестинские СМИ сообщают о 3-х арабах, которые погибли в результате столкновений палестинцев с силами ЦАХАЛа на границе Газы с Израилем.
Личности погибших неизвестны. Также около 90 человек пострадали. Из них более половины получили огнестрельные ранения.
В пятницу, 30 марта, тысячи палестинцев вышли на "марш миллионов" вдоль границы Газы и Израиля, требуя "возвращения палестинских беженцев на родную землю".
По сообщениям израильских СМИ, в акции участвует примерно 17 тысяч человек.
Ранее сообщалось
, что ЦАХАЛ несколько раз открывал огонь, в том числе танковый, пытаясь предотвратить приближение арабов к пограничному забору.
Силы ЦАХАЛа пытаются предотвратить попытки проникновения арабов на территорию Израиля.
У границы с Газой сосредоточены крупные силы израильской армии. В воздух подняты беспилотные самолеты.
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