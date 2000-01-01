Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









`Марш миллионов`: три погибших, десятки раненых 30.03 14:25   MIGnews.com

"Марш миллионов": три погибших, десятки раненых

Палестинские СМИ сообщают о 3-х арабах, которые погибли в результате столкновений палестинцев с силами ЦАХАЛа на границе Газы с Израилем.

Личности погибших неизвестны. Также около 90 человек пострадали. Из них более половины получили огнестрельные ранения.



В пятницу, 30 марта, тысячи палестинцев вышли на "марш миллионов" вдоль границы Газы и Израиля, требуя "возвращения палестинских беженцев на родную землю".

По сообщениям израильских СМИ, в акции участвует примерно 17 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ несколько раз открывал огонь, в том числе танковый, пытаясь предотвратить приближение арабов к пограничному забору.

Силы ЦАХАЛа пытаются предотвратить попытки проникновения арабов на территорию Израиля.

У границы с Газой сосредоточены крупные силы израильской армии. В воздух подняты беспилотные самолеты.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:53
Компания Tesla отзывает Model S
13:26
Лидер ХАМАСа: это начало "возвращения палестинцев"
13:21
Британия сократит нацзатраты – вводит штрафы за сквозняки
12:50
Турция: жуткая авария с участием автобуса
12:17
Юлия Скрипаль уже ест и пьет
11:55
Подростки хотели принести в жертву козла на Храмовой горе
11:43
Ципи Хотовели: мы переместим больше посольств в Иерусалим
10:58
Турция отвергла предложение Макрона о диалоге с курдами
10:44
Крушение воздушного шара в Австралии: пострадали 11 человек
09:50
Гутерриш рассказал, что спровоцирует начало холодной войны
09:42
Гринблатт: ХАМАС поощряет "враждебный марш"
08:55
ЦАХАЛ открыл огонь по нарушителям границы
08:35
Маккаби вылетает из Евролиги
08:32
Таиланд: в загоревшемся на ходу автобусе сгорели 20 человек
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus