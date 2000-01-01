30.03 13:26 MIGnews.com

Лидер ХАМАСа: это начало "возвращения палестинцев"

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Демонстрации, которые начались 30 марта, ознаменуют начало "возвращения всей территории Палестины".Об этом заявил глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийе во время выступления перед демонстрантами в Газе.Об этом сообщает информационный портал Walla в пятницу, 30 марта."Мы собрались здесь, чтобы заявить, что наши люди не согласны сохранить за собой право на возвращение только как лозунг. Палестинцы не откажутся от Иерусалима и "Палестины". Нет никакого решения [палестино-израильского] конфликта без права на возвращение беженцев", - заявил Ханийе."Не будет ни уступок, ни признания права Израиля ни на одну пядь палестинской земли", - резюмировал лидер ХАМАСа.В пятницу, 30 марта, тысячи палестинцев приняли участие в "марше миллионов" за право возвращения палестинских беженцев вернутся "в свои дома".