Лидер ХАМАСа: это начало "возвращения палестинцев"
Демонстрации, которые начались 30 марта, ознаменуют начало "возвращения всей территории Палестины".
Об этом заявил глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийе во время выступления перед демонстрантами в Газе.
Об этом сообщает информационный портал Walla в пятницу, 30 марта.
"Мы собрались здесь, чтобы заявить, что наши люди не согласны сохранить за собой право на возвращение только как лозунг. Палестинцы не откажутся от Иерусалима и "Палестины". Нет никакого решения [палестино-израильского] конфликта без права на возвращение беженцев", - заявил Ханийе.
"Не будет ни уступок, ни признания права Израиля ни на одну пядь палестинской земли", - резюмировал лидер ХАМАСа.
В пятницу, 30 марта, тысячи палестинцев приняли участие в "марше миллионов" за право возвращения палестинских беженцев вернутся "в свои дома".