30.03 12:17 MIGnews.com

Палестинцы участвуют в "Марше Миллионов", есть раненные

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Пять арабов были ранены в ходе так называемого "марша миллионов", который начался в пятницу, 30 марта. Тысячи палестинцев собрались возле границы Газы с Израилем в рамках "великого марша возвращения", принять участие в котором, призвали лидеры ХАМАСа.Сообщается, что ЦАХАЛ несколько раз открывал огонь, в том числе танковый, пытаясь предотвратить приближение арабов к пограничному забору.Отмечается, что три палестинца получили ранение в районе Джебалии, и еще два были ранены вблизи Рафиаха.Силы ЦАХАЛа пытаются предотвратить попытки проникновения арабов на территорию Израиля.У границы с Газой сосредоточены крупные силы израильской армии. В воздух подняты беспилотные самолеты.В ХАМАСе заявили, что "мирная" демонстрация, которая продлится неделю, поддерживает право "возвращение палестинских беженцев в Израиль".Ранее в пятницу утром, 30 марта, на границе сектора был убит 27-летний палестинец и еще один был ранен. Арабы пытались незаконно попасть на территорию Израиля.В ЦАХАЛе заявили, что сначала был открыт предупредительный огонь, однако палестинцы проигнорировали его. После чего, военные нанесли артиллерийский удар по этому району.По сообщениям департамента здравоохранения Газы два араба были фермерами, которые работали в поле у Хан-Юнеса.