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Министр Кац: мы можем работать с арабами ради мира 30.03 08:16   MIGnews.com

Министр Кац: мы можем работать с арабами ради мира

Израиль может сотрудничать как с палестинцами, так и с арабскими странами с целью приближения мира на Ближнем Востоке. Так министр разведки Израиля Исраэль Кац отреагировал на итоговую декларацию Лиги арабских государств, принятую на ежегодном саммите ЛАГ 29 марта в Иордании.

В принятом документе Арабская лига предложила Еврейскому государству примирение, но на своих, как можно догадаться, достаточно предсказуемых условиях: возвращение к границам 1967 года. ЛАГ отмечает, что на этих территориях будет создано независимое государство Палестина – фактически очередная реализация плана "двух государств".

Кроме того, в декларации звучит призыв к странам мира не переносить свои посольства в Иерусалим.

Министр Кац отреагировал на это предложение в достаточно сдержанной манере, заявив, что саммит ЛАГ по арабо-израильскому конфликту отражает "многочисленные проблемы, с которыми сталкивается арабский мир" и обещал не игнорировать палестинский вопрос.

В то же время он подчеркнул, что арабский мир не должен упускать из виду "региональные стратегические вызовы" – такие как Иран, террористическую группировку "Исламское государство" и кризисы в Сирии, Ираке, Йемене и Ливии. Он считает, что сотрудничество с Израилем в устранении этих угроз улучшит условия жизни палестинцев и может заложить основу для прогресса в достижении мира.
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