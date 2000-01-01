ХАМАС угрожает убить Либермана и Эрдана. Видео

В среду, 29 марта, связанный с ХАМАСом новостной сайт "Шехаб" опубликовал пропагандистский видеоролик с угрозами – в отместку за гибель высокопоставленного террориста ХАМАСа палестинские боевики угрожают убить все военное руководство Израиля.
Ролик начинается с того, что показывается снайпер, занимающий боевую позицию. Он смотрит в прицел и видит: министра обороны Авигдора Либермана, начальника Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкота и его заместителя Авива Кочави, директора ШАБАКа Надава Аргамана, главу Моссада Йоси Коэна, министр общественной безопасности Гилада Эрдана и командира новой бригады особого назначения "Оз", полковника Давида Зини. Передергивается затвор…
После этого на черном экране на иврите и по-арабски написано, что "возмездие грядет".
Данные ролик, предположительно, является ответом на убийство одного из командиров ХАМАСа Мазена Фукаха в Газе 25 марта. Исламисты уже возложили ответственность за это на Израиль, но военное командование Еврейского государства это никак не комментирует.