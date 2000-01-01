30.03 07:17 MIGnews.com

Участник линча в Рамалле освобожден из тюрьмы

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Один из участников жестокого линча в Рамалле резервистов ЦАХАЛа Йосефа Авраами и Вадима Нуржица, палестинский полицейский Хатам Маари был неожиданно освобожден из тюрьмы.12 октября 2000 года Авраами и Нуржиц по ошибке въехали в Рамаллу, были задержаны палестинской полицией и атакованы озверевшей толпой. Тела солдат изуродовали настолько, что для их идентификации пришлось привлекать их зубных врачей. После убийства на центральной площади Рамаллы состоялось “победное празднование”.Маари был ранее признан виновным в убийстве Авраами и приговорен к пожизненному заключению.Маари несколько раз подавал на апелляцию с требованием провести повторный суд. Его требование было удовлетворено. Повторный суд - военный трибунал Иудеи снял с него обвинения в убийстве. По сделке с правосудием Маари признал себя виновным в “атаке” против солдата и в том, что не воспрепятствовал убийству. За это он был приговорен к 11,5 годам тюрьмы. Маари провел в тюрьме 15 лет - и поэтому был освобожден.Решение военного трибунала основано “на трудностях, возникших в связи с невозможностью идентифицировать Маари в качестве соучастника убийства”.