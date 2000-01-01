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ЦАХАЛ извинился перед семьей жертв линча в Рамалле | Фото: Thinkstock30.03 14:34   MIGnews.com

ЦАХАЛ извинился перед семьей жертв линча в Рамалле

Пресс-служба ЦАХАЛа распространила заявление в связи с освобождением Хатама Маари, палестинского полицейского, обвинявшегося в соучастии в линче двух израильских солдат в Рамалле в октябре 2000 года.

Семья одного из погибших солдат Йосефа Авраами заявила о том, что ее не поставили в известность ни о повторном суде над Маари, ни о его освобождении.

В заявлении ЦАХАЛа говорится: “ЦАХАЛ поддерживал связь с отцом Йосефа Авраами, и предупредил его заранее о сделке с правосудием, о которой было объявлено вчера. После этого, выяснилось, что это не стало известно сыну и вдове Авраами. Мы сожалеем об этом и из этого будут извлечены соответствующие уроки, с тем, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов”.
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