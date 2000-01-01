30.03 14:25 MIGnews.com

Арабы отступили, UNESCO не будет голосовать по Иерусалиму

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Ни Храмовая гора, ни Стена Плача не будут включены или как-либо иначе упомянуты в документах, которые будут рассматриваться исполнительным советом ЮНЕСКО по Иерусалиму и палестинским территориям 1 мая, что нельзя не расценить, как дипломатическую победу министерства иностранных дел Израиля и израильской дипломатии в ЮНЕСКО – одном из самых враждебных к Израилю подразделений ООН.Об этом пишет сайт Ynet в распоряжение редакции которого попал проект повестки дня.Изначально сообщалось, что на рассмотрение членов исполнительного совета ЮНЕСКО будет вынесен документ, подготовленный арабскими государствами, целью которого было стереть факт незыблемой связи евреев со святынями Иерусалима. Однако конечная версия документа была сокращена с 6 страниц до 2, а его текст был значительно смягчен, сравнительно с предыдущими резолюциями.В то же время, по мнению израильского руководства, несмотря на исключение иерусалимских святынь, текст резолюции по-прежнему изобилует ложными политическими утверждениями, которые совершенно не подпадают под юрисдикцию ЮНЕСКО.