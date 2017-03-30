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Освобождение участника линча: с подонком еще сведут счеты 30.03 10:16   MIGnews.com

Освобождение участника линча: с подонком еще сведут счеты

Семьи жертв линча в Рамалле, Йосефа Авраами и Вадима Нуржица заявили, что им не было известно ни о новом суде над одним из убийц, Хатамом Мааром, ни у о том, что его собираются освобождать.




Сын Авраами, Рон, заявил, что узнал о произошедшем из facebook. Он сказал: “Мы вообще не знали, что его судят заново. Никто не мог себе представить подонку дадут еще один шанс. Я в шоке от того, что никто даже не позаботился о том, чтобы позвонить моей матери - мы просто увидели в интернете все эти празднования и ликование на границе с Газой, где его принимали после освобождения”.

Рон сказал, что он не чувствует гнева или печали: “Что мне это даст? Я хочу продолжать дальше, я буду оптимистом, как меня учила мать. Я верю в то, что наша система безопасности сведет с ним счеты, не знаю где и как - но я верю в это”.

Семья Нуржица восприняла это известие гораздо тяжелее. Брат Вадима, Михаил, заявил в интервью радио Галей ЦАХАЛ: “Это - соломинка, которая сломала хребет верблюду. Моя мать объявила голодовку”.
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