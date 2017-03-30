Освобождение участника линча: с подонком еще сведут счеты

Сын Авраами, Рон, заявил, что узнал о произошедшем из facebook. Он сказал: “Мы вообще не знали, что его судят заново. Никто не мог себе представить подонку дадут еще один шанс. Я в шоке от того, что никто даже не позаботился о том, чтобы позвонить моей матери - мы просто увидели в интернете все эти празднования и ликование на границе с Газой, где его принимали после освобождения”.
Рон сказал, что он не чувствует гнева или печали: “Что мне это даст? Я хочу продолжать дальше, я буду оптимистом, как меня учила мать. Я верю в то, что наша система безопасности сведет с ним счеты, не знаю где и как - но я верю в это”.
Семья Нуржица восприняла это известие гораздо тяжелее. Брат Вадима, Михаил, заявил в интервью радио Галей ЦАХАЛ: “Это - соломинка, которая сломала хребет верблюду. Моя мать объявила голодовку”.