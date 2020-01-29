Инженеры о мирном плане: построить тоннель – не проблема
Мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта может столкнуться с массой проблем, но строительство подземного тоннеля между Газой и Западным берегом может быть наименьшей из всех.
Таким образом ответили израильские специалисты на насмешки пользователей сети, посчитавших идею "сумасшедшей", передает Jewish Telegraphic Agency.
Инженер Арнон Розен, специализирующийся на строительстве тоннелей в течение 50 лет, отметил, что возвести подобный объект вполне возможно. Он привел в качестве примера тоннель между Англией и Францией, проложенный под водой, что доставляло определенные неудобства.
Plan envisions a 34km tunnel from the West Bank to Gaza? That would make it one of the longest tunnels in the world (only 6 are longer) and tunnels of that length take many years to build. Don't see how Israel has resources or commitment to do that really; maybe a covered road https://t.co/vt5bI36U21
Одной из проблем, по его словам, являются различные типы почвы: мягкая в Газе и каменистая на Западном берегу. Для ее решения может быть использована машина для бурения тоннелей, которая справляется с самыми разными материалами.
"Конечно, будут технические проблемы, такие как вентиляция и освещение, но все они могут быть решены теми, кто работает в данной сфере", – пояснил он.
По словам Розена, сложно дать точную оценку стоимости, поскольку она зависит от различных факторов, в том числе от количества полос в тоннеле. Инженер предположил, что подземный объект обойдется в "несколько десятков миллионов и выше". Более того, строительство такого туннеля займет несколько лет, хотя можно и ускорить процесс.
Инженер-геотехник Рон Бенари согласился с мнением коллеги, что построить тоннель между Западным берегом и Газой возможно.