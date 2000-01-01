Мирный план Трампа: Катар призывает к уступкам

Катар приветствовал мирный план США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, предупредив, что без уступок палестинцам он не будет реализован.
Об этом сообщает "Аруц Шева" со ссылкой на материал катарского новостного агентства.
В частности, Катар похвалил США за усилия, направленные на установление мира, и высоко оценил работу нынешней американской администрации по поиску решений палестино-израильского конфликта.
"Катар подтверждает свою приверженность поддержке палестинских институтов, поскольку мир не может быть устойчивым, если не будут сохранены права палестинцев в их государстве, включая Восточный Иерусалим, и право на возвращение", – говорится в заявлении.
Тем временем, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль-Тани во время телефонного разговора призвал председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса добиваться "прекращения раскола". Он пообещал помогать ПА в достижении "справедливого, всеобъемлющего и постоянного урегулирования" израильско-палестинского конфликта.