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ЦАХАЛ атаковал объекты ХАМАСа и Исламского джихада 30.01 06:51   MIGnews.com

ЦАХАЛ атаковал объекты ХАМАСа и Исламского джихада

Минувшей ночью ЦАХАЛ, в ответ на ракетный обстрел Кисуфим, нанес удары по военным объектам ХАМАСа и Исламского джихада в Газе.

Ночью 30 января были идентифицированы три ракетных запуска из Газы. Две ракеты не долетели до границы и взорвались на территории палестинского анклава. Одна ракета взорвалась в открытом поле близ кибуца Кисуфим.

Палестинское агентство Quds News Agency сообщает о том, что взорван объект “Фаджр” в Дейр эль-Балах в центральной части Газы. Объект принадлежал Исламскому джихаду.

Также сообщается о том, что атакован объект ХАМАСа  Кадасия в Хан Юнис, на юге Газы.

Следует отметить, что речь идет о непрерывной серии атак - на протяжении последних недель в сторону израильской территории каждый день запускаются воздушные шары с взрывными устройствами. Также палестинцы снова устраивают провокации на границе с Газой.

Лидер Кахоль Лаван Бени Ганц прокомментировал атаку: “Мы обязаны идти вперед, к правительству, которое восстановит сдерживание стертое Нетаниягу”.


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