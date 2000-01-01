ЦАХАЛ атаковал объекты ХАМАСа и Исламского джихада
Минувшей ночью ЦАХАЛ, в ответ на ракетный обстрел Кисуфим, нанес удары по военным объектам ХАМАСа и Исламского джихада в Газе.
Ночью 30 января были идентифицированы три ракетных запуска из Газы. Две ракеты не долетели до границы и взорвались на территории палестинского анклава. Одна ракета взорвалась в открытом поле близ кибуца Кисуфим.
Палестинское агентство Quds News Agency сообщает о том, что взорван объект “Фаджр” в Дейр эль-Балах в центральной части Газы. Объект принадлежал Исламскому джихаду.
Также сообщается о том, что атакован объект ХАМАСа Кадасия в Хан Юнис, на юге Газы.
Следует отметить, что речь идет о непрерывной серии атак - на протяжении последних недель в сторону израильской территории каждый день запускаются воздушные шары с взрывными устройствами. Также палестинцы снова устраивают провокации на границе с Газой.
Лидер Кахоль Лаван Бени Ганц прокомментировал атаку: “Мы обязаны идти вперед, к правительству, которое восстановит сдерживание стертое Нетаниягу”.