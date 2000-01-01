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ПА заплатила террористам 517 млн шекелей в 2019 году | Фото:30.01 16:06   MIGnews.com

ПА заплатила террористам 517 млн шекелей в 2019 году

Согласно недавно опубликованным финансовым отчетам, власти ПА потратила не менее 517,4 млн шекелей (149,7 млн долларов США) на выплату заработной платы заключенным террористам и террористам, выпущенным на свободу, в 2019 году.

Расходы ПА на пособия террористам и семьям погибших террористов в 2019 году составили не менее 151,6 миллиона шекелей. Соответственно, общие минимальные расходы ПА в 2019 году - часть того, что Израиль называет политикой "платы за убийство" - 669 миллионов шекелей (193,6 миллиона долларов).

В соответствии с израильским законодательством министр обороны Нафтали Беннет должен представить в Кабинет национальной безопасности отчет, показывающий, сумму расходов ПА на "плату за убийство". Израильский закон требует, чтобы эта цифра вычиталась из ежемесячных налоговых трансферов, которые Израиль передает в ПА.


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