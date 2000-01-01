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YouTube 30.01 19:33   MIGnews.com

Сауды осудили поселенческую деятельность в Иерусалиме

Правительство Саудовской Аравии осудило поселенческую деятельность Израиля в Восточном Иерусалиме. По словам саудов, это подрывает шансы на достижение мира между Израилем и палестинцами.

Саудовская Аравия возмущена решением израильских властей об утверждении строительства сотен новых единиц жилья в еврейских поселениях Восточного Иерусалима.

В заявлении, опубликованном в понедельник, 30 января, сауды отметили, что данные шаги Израиля противоречат идеям международного сообщества. Также решение израильских властей препятствует закону о правах человека и декларациям ООН.

Сауды считают, что поселенческая деятельность Израиля подрывает любые шансы на мир и стабильность в регионе.
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