Сауды осудили поселенческую деятельность в Иерусалиме
Правительство Саудовской Аравии осудило поселенческую деятельность Израиля в Восточном Иерусалиме. По словам саудов, это подрывает шансы на достижение мира между Израилем и палестинцами.
Саудовская Аравия возмущена решением израильских властей об утверждении строительства сотен новых единиц жилья в еврейских поселениях Восточного Иерусалима.
В заявлении, опубликованном в понедельник, 30 января, сауды отметили, что данные шаги Израиля противоречат идеям международного сообщества. Также решение израильских властей препятствует закону о правах человека и декларациям ООН.
Сауды считают, что поселенческая деятельность Израиля подрывает любые шансы на мир и стабильность в регионе.