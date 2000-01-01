30.01 12:08 MIGnews.com

Палестинцы требуют извинений от генсека ООН

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“Министр по делам Иерусалима” Палестинской автономии Саид аль-Хуссейни в интервью агентству Синьхуа подверг резкой критике высказывания генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша.Гуттериш заявил в интервью израильскому радио, о том, что ему совершенно ясно - разрушенный римлянами в Иерусалиме Храм был еврейским.Гуттериш добавил, что никто не может отрицать того факта, что сегодня Иерусалим является священным городом для трех мировых религий.Гуттериш сообщил, что он не намерен инициировать возобновление мирного процесса между палестинцами и израильтянами - несмотря на то, что верит в решение по формуле “два государства для двух народов”, Генсек выразил готовность оказать помощь сторонам при возобновлении подобных переговоров.Хуссейни заявил: “Гуттериш подрывает решения UNESCO, его высказывания - явное нарушение человеческих, дипломатических и юридических норм, искажение, да еще и допущенное главой ООН”.Высокопоставленный сановник ФАТХа Ахмед Мадждалани заявил, что генсек ООН “встал на сторону оккупантов, в то время как он должен стоять на стороне оккупируемых и сопротивляться оккупации”.Мадждалани потребовал, чтобы Гуттериш “разъяснил свою позицию”, извинился перед палестинцами и не давал “зеленого света на расширение активности Израиля в Иерусалиме”.